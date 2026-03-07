Омский хор вышел в финал телепроекта федерального канала «Россия-1»

Камерный хор молодежи «Bel Canto» стал участником телепроекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия-1». На сцене коллектив под руководством Татьяны Капустиной исполнил произведение «Lux Aurumque» современного американского композитора Eric Whitacre. Как отмечают сами участники хора, выступать им пришлось уже после того, как предыдущие три коллектива набрали практически максимальное количество баллов. Однако исполнительское мастерство омичей получило наивысшую оценку — свой голос за омский хор «Bel Canto» отдали все сто экспертов. По итогам конкурса омичи заняли первое место и прошли в финал. Теперь коллектив ожидает непростая борьба за главный приз проекта — кубок и денежное вознаграждение в количестве пять миллионов рублей.