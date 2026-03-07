Высокие цены на недвижимость, кредитование бизнеса, уязвимые банки: МВФ недоволен, что ситуация в Молдове изменилась в худшую сторону

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о росте рисков для финансовой стабильности Молдовы из-за быстрого роста кредитования и резкого подорожания жилья.
По оценке фонда, к середине 2025 года кредитование частного сектора выросло примерно на 30% в год, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие. Одновременно цены на недвижимость увеличились примерно на 25% в 2024 году и в первой половине 2025 года.
В МВФ отмечают, что сочетание быстрого роста ипотечных кредитов и подорожания жилья увеличивает уязвимость банковской системы. В случае экономического шока или коррекции на рынке недвижимости могут ухудшиться портфели кредитов банков.
Стресс-тесты показали, что четыре банка, на которые приходится около 43% активов системы, являются более уязвимыми, а два из них при неблагоприятном сценарии могут опуститься ниже минимального уровня капитала. Несмотря на это, в целом банковская система Молдовы остаётся ликвидной и устойчивой, однако МВФ рекомендует усилить контроль за ипотечным кредитованием и внимательно следить за ситуацией на рынке недвижимости, пишет telegraph.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как перевести деньги из России в Молдову: Будьте готовы потерять до 30 процентов от суммы перевода.
Между Молдовой и Россией финансовые связи практически отсутствуют, но перевести деньги, все же можно (далее…).
«Молдова стремительно движется к утрате своего суверенитета»: Какие негативные последствия ожидают нашу республику после разрыва с СНГ — полный расклад эксперта.
О том, какие могут быть негативные последствия для Молдовы после выхода из СНГ, мы поговорили с доктором экономических наук Михаилом Пойсиком (далее…).
Не успел немного подешеветь, как грозит очередное подорожание: Газ в Молдове может резко вырасти в цене.
Хорошо, что хоть отопительный сезон подходит к концу (далее…).