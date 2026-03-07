Высокие цены на недвижимость, кредитование бизнеса, уязвимые банки: МВФ недоволен, что ситуация в Молдове изменилась в худшую сторону

Стресс-тесты показали, что четыре банка, на которые приходится около 43% активов системы, являются более уязвимыми, а два из них при неблагоприятном сценарии могут опуститься ниже минимального уровня капитала. Несмотря на это, в целом банковская система Молдовы остаётся ликвидной и устойчивой, однако МВФ рекомендует усилить контроль за ипотечным кредитованием и внимательно следить за ситуацией на рынке недвижимости, пишет telegraph.md.