Высокие цены на недвижимость, кредитование бизнеса, уязвимые банки: МВФ недоволен, что ситуация в Молдове изменилась в худшую сторону

В МВФ отмечают, что сочетание быстрого роста ипотечных кредитов и подорожания жилья увеличивает уязвимость банковской системы.

Источник: Комсомольская правда

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о росте рисков для финансовой стабильности Молдовы из-за быстрого роста кредитования и резкого подорожания жилья.

По оценке фонда, к середине 2025 года кредитование частного сектора выросло примерно на 30% в год, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие. Одновременно цены на недвижимость увеличились примерно на 25% в 2024 году и в первой половине 2025 года.

В МВФ отмечают, что сочетание быстрого роста ипотечных кредитов и подорожания жилья увеличивает уязвимость банковской системы. В случае экономического шока или коррекции на рынке недвижимости могут ухудшиться портфели кредитов банков.

Стресс-тесты показали, что четыре банка, на которые приходится около 43% активов системы, являются более уязвимыми, а два из них при неблагоприятном сценарии могут опуститься ниже минимального уровня капитала. Несмотря на это, в целом банковская система Молдовы остаётся ликвидной и устойчивой, однако МВФ рекомендует усилить контроль за ипотечным кредитованием и внимательно следить за ситуацией на рынке недвижимости, пишет telegraph.md.

