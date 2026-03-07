Бастрыкин потребовал разобраться с технической водой в самарском СНТ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жителей СНТ «Даниловское» в Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Поводом для вмешательства главы СК стало обращение местной жительницы через Информационный центр. Женщина выразила несогласие с ходом разбирательства по факту нарушения прав садоводов.
В прошлом году с ресурсоснабжающей организацией расторгли договор на поставку питьевой воды, хотя альтернативного источника водоснабжения в населенном пункте не было. В результате более 1,7 тысячи домовладений подключили к скважине с технической водой. Она не соответствует санитарным нормам и непригодна для питья и бытовых нужд.
После жалоб граждан в различные инстанции председатель товарищества отключил некоторым садоводам электроснабжение и высказывал угрозы другим, кто не согласен с его действиями. Следственное управление СК России по Самарской области расследует уголовное дело по данному факту с октября прошлого года. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного главка Павлу Олейнику ускорить расследование и представить доклад о его результатах.