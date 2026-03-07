Бастрыкин потребовал разобраться с технической водой в самарском СНТ

В прошлом году с ресурсоснабжающей организацией расторгли договор на поставку питьевой воды, хотя альтернативного источника водоснабжения в населенном пункте не было. В результате более 1,7 тысячи домовладений подключили к скважине с технической водой. Она не соответствует санитарным нормам и непригодна для питья и бытовых нужд.