В Екатеринбурге проходит рейд Госавтоинспекции «Безопасная дорога»

Повторная поездка за рулём в нетрезвом виде уже относится к уголовным преступлениям и квалифицируется по статье 264.1 УК РФ. За это может быть назначен штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, суд может запретить осуждённому занимать определённые должности или заниматься отдельными видами деятельности на срок до трёх лет.