В Екатеринбурге проходит рейд Госавтоинспекции «Безопасная дорога»

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга в праздничные выходные дни проводят профилактическую акцию «Безопасная дорога». Инспекторы проверяют водителей и выявляют грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе случаи управления автомобилем в состоянии опьянения, а также езду без водительских прав или после лишения права управления.
В Госавтоинспекции напоминают, что пьяное вождение считается одним из самых опасных нарушений на дороге. Оно нередко приводит к тяжёлым авариям и ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 45 тысяч рублей.
Повторная поездка за рулём в нетрезвом виде уже относится к уголовным преступлениям и квалифицируется по статье 264.1 УК РФ. За это может быть назначен штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, суд может запретить осуждённому занимать определённые должности или заниматься отдельными видами деятельности на срок до трёх лет.
Работники Госавтоинспекции просят горожан сообщать о случаях пьяного вождения по телефонам 02 или 112.