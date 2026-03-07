Ричмонд
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф за сугробы: челябинские компании заплатили сотни тысяч за забытые снежные кучи

Челябинским компаниям выписали штрафы за сугробы на тротуарах и парковках.

Источник: администрация Челябинска

Городское управление благоустройства провело рейды и наказало рублем организации, которые вовремя не вывезли собранный снег. По правилам содержания территории Челябинска, убирать снежные горы с улиц нужно в течение суток. Складировать их на тротуарах, стоянках и в других общественных местах строго запрещено.

Нарушителей нашли сразу несколько, и суммы штрафов оказались внушительными: от 100 до 250 тысяч рублей. Среди нарушителей специализированный застройщик «ГОЛОС.7», «Авилон», «Башнефть-розница», «Служба организации движения».

Не обошли стороной и территорию ТРК «Горки» на улице Артиллерийской. Там снег тоже остался лежать, где не положено. В итоге штрафы получили два собственника: «Сити-Парк» и «Объединенные торговые центры регионов».

В мэрии напомнили, что для организаций по вывозу сугробов бесплатна — достаточно оформить пропуск в МКУ «ЭВИС».