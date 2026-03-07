Штраф за сугробы: челябинские компании заплатили сотни тысяч за забытые снежные кучи

Городское управление благоустройства провело рейды и наказало рублем организации, которые вовремя не вывезли собранный снег. По правилам содержания территории Челябинска, убирать снежные горы с улиц нужно в течение суток. Складировать их на тротуарах, стоянках и в других общественных местах строго запрещено.