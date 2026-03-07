Ричмонд
В Волгоградской области для будущих мам работает «Школа матерей»

Занятия помогают молодым женщинам подготовиться к новой для себя роли и собственно родам, поясняют в облздраве.

Больше 5,1 тысячи будущих мам прошли занятия для беременных в «Школах матерей» в Волгоградской области.

Занятия помогают молодым женщинам подготовиться к новой для себя роли и собственно родам, поясняют в облздраве. Будущих рожениц знакомят с дыхательными упражнениями, обучают пеленанию и купанию младенцев, рассказывают о правилах грудного вскармливания.

Работают в «Школах» и психологи — они помогают справиться с эмоциональными изменениями во время беременности и после родов.

Кроме «Школ матерей» в области активно функционируют и другие образовательные проекты, направленные на повышение медицинской грамотности населения. С января по март 2026 года их посетили больше 43 тысяч человек.

