В Волгоградской области для будущих мам работает «Школа матерей»

Больше 5,1 тысячи будущих мам прошли занятия для беременных в «Школах матерей» в Волгоградской области.
Занятия помогают молодым женщинам подготовиться к новой для себя роли и собственно родам, поясняют в облздраве. Будущих рожениц знакомят с дыхательными упражнениями, обучают пеленанию и купанию младенцев, рассказывают о правилах грудного вскармливания.
Работают в «Школах» и психологи — они помогают справиться с эмоциональными изменениями во время беременности и после родов.
Кроме «Школ матерей» в области активно функционируют и другие образовательные проекты, направленные на повышение медицинской грамотности населения. С января по март 2026 года их посетили больше 43 тысяч человек.
