21 случай бешенства среди животных зафиксировали в Волгоградской области за год

В Волгоградской области за 2025 год зарегистрировали 21 случай заболевания животных смертельно опасным бешенством. По данным комитета ветеринарии региона, случаи гибели животных зафиксировали в 21 неблагополучном месте.
Случаи заболевания животных бешенством обнаружили в Волгограде, а также в Еланском и Иловлинском, Калачевском и Камышинском, Кумылженском и Ленинском, Нехаевском, Ольховском и Октябрьском, Чернышковском, Урюпинском и Фроловском районах области.
Подхватили бешенство по шесть собак и кошек, а также шесть представителей крупного рогатого скота и три диких плотоядных животных. Больше всего заболевших обнаружили в феврале 2025-го — сразу 5 животных.
Одной из причин бешенства чиновники комитета ветеринарии называют нежелание волгоградцев прививать домашних питомцев и скотину.