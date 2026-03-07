Ричмонд
21 случай бешенства среди животных зафиксировали в Волгоградской области за год

Среди заболевших животных было по 6 собак и кошек.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области за 2025 год зарегистрировали 21 случай заболевания животных смертельно опасным бешенством. По данным комитета ветеринарии региона, случаи гибели животных зафиксировали в 21 неблагополучном месте.

Случаи заболевания животных бешенством обнаружили в Волгограде, а также в Еланском и Иловлинском, Калачевском и Камышинском, Кумылженском и Ленинском, Нехаевском, Ольховском и Октябрьском, Чернышковском, Урюпинском и Фроловском районах области.

Подхватили бешенство по шесть собак и кошек, а также шесть представителей крупного рогатого скота и три диких плотоядных животных. Больше всего заболевших обнаружили в феврале 2025-го — сразу 5 животных.

Одной из причин бешенства чиновники комитета ветеринарии называют нежелание волгоградцев прививать домашних питомцев и скотину.