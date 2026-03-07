Спасатели Алматы призвали воздержаться от похода в горы

Причина — опасность схода лавин. Как сообщили в пресс-службе ДЧС, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов 8 марта 2026 года ожидаются туман и юго-восточный ветер, порывы которого могут достичь 15−20 метров в секунду.
«ДЧС города Алматы призывает граждан отложить поход в горы, чтобы не спровоцировать сход лавин», — сообщили в ДЧС редакции Zakon.kz 7 марта.
Также в ведомстве отметили, что в алматинских горах в настоящее время происходят сходы лавин.
«В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы происходят самопроизвольные сходы лавин (высокогорье, от 3 тыс. и выше над уровнем моря) и среднегорье (от 2 до 3 тыс. м над уровнем моря), по пострадавшим информация не поступала. На экопосту в бассейне р. Улкен Алматы, и Киши Алматы на автодорогеведущей к леднику “Туюксу” (лавиносбор “Эдельвейс” выставлены посты, ограничивающие движение отдыхающих и автотранспорта».
Ранее о лавинном периоде предупреждали в МЧС.