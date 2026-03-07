Спасатели Алматы призвали воздержаться от похода в горы

«В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы происходят самопроизвольные сходы лавин (высокогорье, от 3 тыс. и выше над уровнем моря) и среднегорье (от 2 до 3 тыс. м над уровнем моря), по пострадавшим информация не поступала. На экопосту в бассейне р. Улкен Алматы, и Киши Алматы на автодорогеведущей к леднику “Туюксу” (лавиносбор “Эдельвейс” выставлены посты, ограничивающие движение отдыхающих и автотранспорта».