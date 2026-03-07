Ричмонд
В аэропорту Волгограда отменили рейсы в Дубай и обратно

В аэропорту Волгограда отменены рейсы на вылет в Дубай (ОАЭ) и прием самолетов из этой ближневосточной страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное табло аэропорта.

По этим данным, сегодня отменен один рейс на вылет в Дубай и еще один на прилет. Также задерживается рейс Волгоград — Москва и рейс на прилет из столицы.

Ранее компания «Аэрофлот» сообщила, что завершит все вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов до 11 марта. Домой вернут пассажиров, купивших билеты в эту страну на период с 12 по 31 марта. Чтобы вывезти 7,6 тысячи пассажиров, необходимо совершить 19 вывозных рейсов.

Дальнейшее авиасообщение между РФ и ОАЭ будет зависеть от обстановки на Ближнем Востоке.

