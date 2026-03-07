1000 рублей за скромный букет: сколько стоят цветы на 8 Марта в Воронеже

Цветы в Воронеже в Международный женский день предсказуемо подскочили в цене. И все же жительницы Воронежа считают, что порадовать их приличным букетом вполне возможно.
— Мой супруг зарабатывает немного: всего 50 тысяч в месяц. Это значит, что он получает 2500 тысячи рублей в день. Я думаю, что свою дневную зарплату он может потратить раз в год на женский праздник, — высказалась местная жительница, глядя на разнообразие цветов на Юго-Западном рынке.
При этом мужчины пытаются считать по-другому: «Вот маме ищу, жене, теще, взрослой дочери… Никого не могу обделить. Смотрю и думаю, как бы никого не обидеть. Еще и стол надо накрыть… Куплю каждой Любимой цветы в плошках: и красиво, и будут радовать подольше».
В столице Черноземья цены на цветы примерно такие:
1 тюльпан — 100−150 рублей, роза срезанная — 340−540 рублей, орхидея — 700−2400 рублей, примула в плошке — до 340 рублей, гиацинт в горшке — от 120 рублей, хризантема в плошке — от 700 рублей, ветка лилии — от 1000 рублей, ветка мимозы — от 70 рублей, примула в грунте — от 300 рублей.
Разнообразие цветов радует. Осталось только выбрать и уложиться в бюджет.