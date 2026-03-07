1000 рублей за скромный букет: сколько стоят цветы на 8 Марта в Воронеже

Цветы в Воронеже в Международный женский день предсказуемо подскочили в цене. И все же жительницы Воронежа считают, что порадовать их приличным букетом вполне возможно. — Мой супруг зарабатывает немного: всего 50 тысяч в месяц. Это значит, что он получает 2500 тысячи рублей в день. Я думаю, что свою дневную зарплату он может потратить раз в год на женский праздник, — высказалась местная жительница, глядя на разнообразие цветов на Юго-Западном рынке.