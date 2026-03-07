Ричмонд
«Это счастливый для меня город»: Софья Муравьева поделилась эмоциями от проката на Финале Гран-При по фигурному катанию в Челябинске

Фигуристка Софья Муравьева назвала Челябинск «счастливым городом».

Источник: Комсомольская правда

Фигуристка Софья Муравьева на Финале Гран-При назвала Челябинск счастливым для себя городом. Именно здесь она завоевала «серебро» на чемпионате России-2024.

— Здесь ностальгический город и каток, — признается спортсменка. — Во время проката вспоминала прошлое выступление на национальном старте. Тогда я завоевала серебро, поэтому считаю Челябинск своим счастливым городом. Люблю его, надеюсь, и в этот раз столица Южного Урала мне поможет.

Софья Муравьева выдала достойный прокат, после которого осталась довольна собой.

— Конечно, можно было лучше, но своим выступлением удовлетворена. Спасибо болельщикам, которые тепло встретили. В целом, в Челябинске всегда теплый прием, все на высшем уровне. Рада, что есть старты, которые проходят в здесь, — поделилась фигуристка.

Ранее в короткой программе ее соперница Дарья Садкова выступала на южноуральском льду с неприятным недугом.