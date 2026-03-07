За сутки в Башкирии поймали 30 пьяных водителей

Госавтоинспекция Башкирии подвела итоги суточного рейда «Трезвый водитель». За день инспекторы ДПС составили 1500 протоколов о нарушениях правил дорожного движения. Из них 30 водителей управляли машиной в состоянии опьянения, а трое попались на этом уже не в первый раз.
Глава региональной ГАИ Владимир Севастьянов также сообщил, что полицейские выявили 41 случай нарушения правил перевозки детей, 27 фактов выезда на встречную полосу и восемь водителей, севших за руль, будучи лишенными прав.
