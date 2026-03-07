Ричмонд
Минские общежития ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров

Минские общежития ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров, но вход — все равно до 23.00.

Источник: Комсомольская правда

Директор Минских городских общежитий Григорий Казунко рассказал в эфире «Радио Минск», что общежития столицы Беларуси постепенно ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

«Как руководитель круглосуточно могу наблюдать, кто входит и выходит, да и любой наш проживающий может этим заниматься. Есть и видеонаблюдение на каждом этаже», — сказал о преимуществах современного подхода Казунко.

Вместе с тем он добавил, что вход в общежития Минска все равно возможен только до 23.00.

«За нарушение правил пользования сами наказываем и ведем административные процессы», — рассказал директор предприятия.

Кстати, ранее мы сообщали: реставраторы сказали, вокруг какого здания в центре Минске полностью снесут забор — с его башни открывается вид на город.

Также архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

А экскурсовод показал, как выглядит изнутри минская квартира Ли Харви Освальда, обвиненного в убийстве президента США Джона Кеннеди.

