В Крымском университете культуры будут преподавать вокал

«Мы получили новую лицензию, с нового учебного года мы будем обучать и вокалистов. Но поскольку контрольные цифры приема уже доведены до нас, мы в 2026—2027 годах попробуем набирать на эту специальность на коммерческой основе, а в дальнейшем это будет уже на бюджетной основе», — сказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина в ходе пресс-конференции.
Она также добавила, что эта специальность в регионе очень востребована.
Также министр подчеркнула, что университет стремится получить еще лицензии на обучение профессиям, связанных с кинопроизводством.
«Это те профессии, которые технически обслуживают не только кинодело, но и нужные для любого дома культуры, для телевидения в том числе — это режиссеры, техники. Мы это планируем делать», — сказала Татьяна Манежина.
Спикер добавила, что обучение киноспециализациям в Крыму будет возможным, если университету передадут еще одно здание в центре Симферополя, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.
Всего в Крыму в сфере культуры есть три образовательных учреждения: высшее учебное заведение — Крымский университет культуры, искусства, туризма, в составе которого находится театральный колледж, и два профессиональных училища — музыкальное училище имени Чайковского и художественное училище имени Самокиша. На сегодняшний день в них учатся порядка 2000 студентов.