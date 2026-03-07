Ричмонд
В Крымском университете культуры будут преподавать вокал

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. С 2026 года Крымский университет культуры, искусств и туризма будет обучать студентов по новой специальности, лицензию на которую университет получил буквально несколько дней назад.

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили новую лицензию, с нового учебного года мы будем обучать и вокалистов. Но поскольку контрольные цифры приема уже доведены до нас, мы в 2026—2027 годах попробуем набирать на эту специальность на коммерческой основе, а в дальнейшем это будет уже на бюджетной основе», — сказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина в ходе пресс-конференции.

Она также добавила, что эта специальность в регионе очень востребована.

Также министр подчеркнула, что университет стремится получить еще лицензии на обучение профессиям, связанных с кинопроизводством.

«Это те профессии, которые технически обслуживают не только кинодело, но и нужные для любого дома культуры, для телевидения в том числе — это режиссеры, техники. Мы это планируем делать», — сказала Татьяна Манежина.

Спикер добавила, что обучение киноспециализациям в Крыму будет возможным, если университету передадут еще одно здание в центре Симферополя, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.

Всего в Крыму в сфере культуры есть три образовательных учреждения: высшее учебное заведение — Крымский университет культуры, искусства, туризма, в составе которого находится театральный колледж, и два профессиональных училища — музыкальное училище имени Чайковского и художественное училище имени Самокиша. На сегодняшний день в них учатся порядка 2000 студентов.

