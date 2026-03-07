Нижегородскую школу закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

ЧП произошло в Богородске. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, зафиксировано массовое отравление учащихся одной из школ. Образовательное учреждение, расположенное на улице Чернышевского, временно приостановило работу и закрыто на карантин.
По словам детей, ухудшение самочувствия началось после обеда в школьной столовой. Один из учеников рассказал, что котлета, которую подавали в тот день, имела неприятный запах, похожий на запах испорченной рыбы.
Другие школьники также жаловались на странный кислый вкус и запах мясных блюд. После приема пищи у некоторых из них появились симптомы недомогания.
В управлении Роспотребнадзора по региону подтвердили случаи острой кишечной инфекции в школе. Сейчас учебное заведение закрыто, специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и проверяют организацию питания.
«В настоящий момент выполняется весь необходимый комплекс противоэпидемических мер, включая проведение заключительной дезинфекции, — рассказали санитарные врачи. — Благодаря принятым мерам удалось предотвратить распространение инфекции среди других учащихся и сотрудников образовательного учреждения».
Расследование продолжается, ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что 2,9% школ и детских садов закрыты на карантин в Нижегородской области.