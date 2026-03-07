В Минске малосемейки и общежития с длинными коридорами и общей кухней уходят в прошлое

Директор Минских городских общежитий Григорий Казунко рассказал в эфире «Радио Минск», что малосемейки и общежития с длинными коридорами уходят в прошлое. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
«Длинные коридоры, как в советские времена, с одной общей кухней и плитой… От этого стараемся уходить. В части ремонтов делаем все возможное, чтобы соответствовать новым стандартам», — заявил Казунко.
Возглавляемое им предприятие само выполняем техобслуживание и текущий ремонт, выступает заказчиком капремонтов.
По словам спикера, в Минске теперь возводят общежития блочного типа повышенной комфортности. А еще арендные дома. От постройки малосемеек решено отказаться.
Ранее мы писали, что минские общежития ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров.
Кстати, ранее мы сообщали: реставраторы сказали, вокруг какого здания в центре Минске полностью снесут забор — с его башни открывается вид на город.
Также архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.
А экскурсовод показал, как выглядит изнутри минская квартира Ли Харви Освальда, обвиненного в убийстве президента США Джона Кеннеди.
Тем временем «Комсомолка» писала, что продавцы тюльпанов из Беларуси сказали, как сохранить цветы в вазе подольше.