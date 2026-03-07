Градус повышается: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в ближайшие дни

Ночью и утром 8 марта на белорусских дорогах местами сохранится гололедица, будет туманно. В течение суток будет без осадков, температура воздуха будет меняться от ночных минусовых значений −1..-7°С, до дневных плюсовых +6..+12°С в среднем по стране, по западу и на юге Беларуси будет еще теплее — до +15°С.
В начале недели, 9 марта, также будет без осадков, местами на дорогах будет сохраняться гололедица, но уже без тумана. Температура продолжит подниматься, ночью будет −6..+1°С, днем +6..+13°С., в западных и южных регионах до +16°С.
Во вторник 10 марта отсадков также не ожидается, снег будет постепенно таять, но местами будут сохраняться гололедные явления. Ветер усилится до умеренного. Ночью еще больше потеплеет −4..+3°С, днем температура будет достигать +8..+15°С, по западу республики до +17°С.