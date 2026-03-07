Градус повышается: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в ближайшие дни

Ночью и утром 8 марта на белорусских дорогах местами сохранится гололедица, будет туманно. В течение суток будет без осадков, температура воздуха будет меняться от ночных минусовых значений −1..-7°С, до дневных плюсовых +6..+12°С в среднем по стране, по западу и на юге Беларуси будет еще теплее — до +15°С.