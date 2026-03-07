Более 105 тысяч тюльпанов высадили в Воронеже к весеннему сезону

Более 105 тысяч тюльпанов украсят улицы Воронежа в этом весеннем сезоне. Об этом в пятницу 6 марта сообщили в управлении экологии города.
В преддверии неофициального Дня тюльпанов, который отмечается 7 марта, в мэрии рассказали, где можно будет увидеть первые весенние цветы. Основная часть луковиц была высажена еще осенью.
Свыше 60 тысяч красных бокаловидных тюльпанов появились на мемориальных комплексах города. Еще около 45 тысяч махровых цветов — нежно-розовых, желтых, сиреневых, пурпурных и оранжевых — украсили клумбы на центральных улицах.
Особенностью этого года, по данным городского управления экологии, станет первое цветение тюльпанов в сквере имени Ивана Бунина.
Всего в мире насчитывается более 150 видов и свыше трех тысяч сортов этих растений.