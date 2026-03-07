Ричмонд
В омских школах прозвучат мелодии Чайковского и Глинки вместо звонков

В марте классика сменит патриотическую музыку, которая была в феврале.

Источник: Аргументы и факты

В марте стандартные звонки заменят мелодии из классических произведений Чайковского, Глинки, Бородина. Акция пройдёт в школах по всей стране, в том числе в Омской области.

«В марте в рамках Всероссийского проекта “Мелодии вместо звонков” стандартные звонки в школах заменят музыкальные композиции, посвящённые юбилею Большого театра и Международному женскому дню», — говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения России.

В учебных заведениях прозвучат фрагменты из оперы «Руслан и Людмила», произведения «Уж как по мосту‑мосточку» из оперы «Евгений Онегин», а также «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера» и «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».

В феврале школьные звонки заменяли патриотические композиции.

Ранее сообщали, что этой весной в Омске пройдут три концерта — музыка XVI—XVII вв.еков, омских композиторов и концерт авторской музыки Антона Болбата.