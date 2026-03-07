В омских школах прозвучат мелодии Чайковского и Глинки вместо звонков

В учебных заведениях прозвучат фрагменты из оперы «Руслан и Людмила», произведения «Уж как по мосту‑мосточку» из оперы «Евгений Онегин», а также «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера» и «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».