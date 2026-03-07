87 тысяч людей, изгнанных из собственной страны Вчера Национальное бюро статистики опубликовало данные о занятости населения и уровне безработицы за IV квартал 2025 года.
Официальные цифры подтверждают то, о чём мы говорим уже давно: экономика Республики Молдова скорее мертва, чем жива. Рабочие места исчезают, а люди вынуждены покидать страну.
В 2024 году численность занятых в экономике сократилась на 33 тысячи человек. 2025 год установил антирекорд: было ликвидировано ещё 53,9 тысячи рабочих мест.
За два года почти 87 тысяч человек лишились работы. Это уже не обычное экономическое колебание. Это обвал рынка труда.
Сильнее всего пострадали именно те отрасли, которые поддерживают экономику страны. Сельское хозяйство — утрачено более 60 тысяч рабочих мест. Промышленность — ликвидировано ещё 26,5 тысячи рабочих мест.
Секторы, производящие продовольствие и товары, разрушаются быстрее всего. Итог прост и жесток: когда уничтожаются рабочие места, люди уезжают. Не потому, что хотят, а потому что их вынуждают обстоятельства.
За каждым рабочим местом стоит семья. За этими 87 тысячами — тихий исход.
Экономика, теряющая рабочие места такими темпами, это уже не просто экономика в кризисе. Это брошенная экономика.
И когда государство больше не может предложить людям работу, безопасность и перспективу, люди берут чемоданы и покидают страну.