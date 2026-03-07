Продавцы на цветочных базарах в Витебске снизили цены на тюльпаны

«Я уже не первый год участвую в ярмарках, приезжаю сюда из Минска помогать семье. Торговля идет хорошо. Очень радует, что мужчины покупают цветы большими букетами, потому что последние пару лет замечала такую тенденцию, что зачастую цветы покупали женщины, а в этом году будто поменялось что-то», — сообщила продавец тюльпанов из Минска Екатерина.