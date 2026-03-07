Продавцы на цветочных базарах в Витебске снизили цены на тюльпаны

Корреспондент Sputnik прошел по цветочным рядам, открытым к Международному женскому дню в Витебске, и выяснил, как изменилась стоимость цветов по сравнению с прошлым годом, какие тюльпаны сейчас в моде и кто руководит праздничными ярмарками в городе.
Новшества.
В 2023 году местные власти торговлю тюльпанами к 8 марта отдали под контроль Витебского центра маркетинга. Тогда называлось несколько причин подобного решения: во-первых, все торговые места оформили в одном стиле, во-вторых, начали тщательно регулировать правила продажи цветов, и, в-третьих, стало удобнее регистрировать и контролировать предпринимателей.
Центр маркетинга за пару лет проделал большую работу. Кроме введения для всех продавцов одинаково оформленных палаток, которые предприниматели стали брать в аренду у города, власти четко обозначили места для торговли, назвав их ярмарками.
В этом году организация городской цветочной ярмарки под названием «Вальс цветов» перешла к КРУП «Гордормост», который также постарался не отходить от устоявшихся правил.
«В этом году мы постарались соблюсти единый стиль в оформлении торговых палаток, но в зависимости от локализации они все же немного различаются: например, в центре мы установили бело-синие палатки с эмблемой василька», — сообщила главный экономист предприятия Наталья Пшелынская.
По словам собеседницы Sputnik, количество адресов, где можно будет купить праздничный букет, выросло до 30. Увеличилось и число желающих продавать цветы — в этом году заявки на торговлю подали 85 участников — как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.
«К нам приехали продавцы из разных концов страны, от Бреста до Минска, так что, думаю, цветов всем хватит», — отметила Пшелынская.
Она подчеркнула, что работу точек ежедневно курируют специалисты управления торговли и санстанции.
Стало дешевле?
«Я уже не первый год участвую в ярмарках, приезжаю сюда из Минска помогать семье. Торговля идет хорошо. Очень радует, что мужчины покупают цветы большими букетами, потому что последние пару лет замечала такую тенденцию, что зачастую цветы покупали женщины, а в этом году будто поменялось что-то», — сообщила продавец тюльпанов из Минска Екатерина.
На вопрос, какие цветы чаще приобретают, она ответила, что в этом году особым спросом пользуются розовые тюльпаны, в то время как в прошлом люди в основном брали оранжевые и фиолетовые. С наблюдениями Екатерины согласились и другие продавцы.
Прогуливаясь по цветочным рядам, корреспондент Sputnik обратил внимание, что тюльпаны стоят в этом году дешевле, чем в прошлом.
«Действительно, цена снизилась, потому что в этом году почти все цветы местные, а не привозные, их себестоимость уменьшилась», — подтвердила продавец из Витебска Татьяна.
По ее словам, в прошлом году стоимость одного тюльпана начиналась от 4 рублей, но чаще от 4,5, а в этом продавцы смогли снизить стоимость самого дешевого цветка до 3.
На вопрос, как вообще идет торговля, все продавцы ответили, что реализация радует, и люди в основном стараются покупать большие букеты.
«Хотя тут не в размере дело, а во внимании: даже самый маленький букетик — это уже внимание от которого становится приятно», — отметила Екатерина.