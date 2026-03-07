Новосибирцы делятся трогательными фото с мамами, бабушками, сестрами и дочерьми к 8 Марта: 25 праздничных фото

8 Марта — праздник, который для многих связан прежде всего с самыми близкими женщинами: мамами, бабушками, сестрами и дочерьми. В этот день звучат слова благодарности, дарят цветы и вспоминают о людях, которые всегда рядом. Жители Новосибирска поделились трогательными семейными фотографиями, на которых они запечатлены вместе с самыми дорогими женщинами своей жизни. На этих снимках — объятия, улыбки, совместные прогулки и простые моменты, которые со временем становятся особенно ценными. Фото: читатели МК в Новосибирске.