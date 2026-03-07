Ричмонд
Учащиеся школы в Богородске подхватили кишечную инфекцию

Работа образовательного учреждения приостановлена.

Источник: Время

Очаг острой кишечной инфекции локализован в школе Богородска, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Информация о регистрации случаев заболеваемости инфекцией в школе № 6 поступила 4 марта. Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. На пищеблоке были отобраны смывы на бактерии, пробы воды, пищевых продуктов, готовые блюда и кулинарные изделия.

Заболевшие дети изолированы, установлено медицинское наблюдение за контактными, работа школы приостановлена с 5 марта.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.

Напомним, кишечную палочку обнаружили на производстве мяса в Нижегородской области.