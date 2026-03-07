Учащиеся школы в Богородске подхватили кишечную инфекцию

Информация о регистрации случаев заболеваемости инфекцией в школе № 6 поступила 4 марта. Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. На пищеблоке были отобраны смывы на бактерии, пробы воды, пищевых продуктов, готовые блюда и кулинарные изделия.