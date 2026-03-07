Новосибирцы почти перестали покупать жетоны для метро

За последние пять лет жители Новосибирска в 2,5 раза реже стали покупать традиционные металлические жетоны для проезда в метро. Как сообщили «Прецеденту» в МУП «Новосибирский метрополитен», в январе-феврале 2026 года пассажиры приобрели всего 976 жетонов. Для сравнения, в 2021 году за аналогичный период было продано 18 708 штук.
Снижение происходило постепенно: в 2022 году — около 15 тысяч жетонов, в 2023-м — чуть более 12 тысяч, в 2024-м — менее 9 тысяч, а в 2025-м — чуть больше 7 тысяч. «Продажа жетонов уменьшилась в связи с тем, что увеличилось количество поездок по банковским картам и биометрии», — объяснили в метрополитене.
Только за первые два месяца 2026 года банковскими картами оплачено свыше 7 тысяч поездок, а в 2024 году этот способ использовали почти 50 тысяч раз. Тем не менее, отказываться от жетонов полностью пока не планируют. На станции «Октябрьская» в ноябре установят новые турникеты, которые будут изготавливать специально для новосибирского метро с обязательными жетоноприёмниками — около 10% пассажиров продолжают пользоваться традиционным способом оплаты.