Новосибирцы почти перестали покупать жетоны для метро

Только за первые два месяца 2026 года банковскими картами оплачено свыше 7 тысяч поездок, а в 2024 году этот способ использовали почти 50 тысяч раз. Тем не менее, отказываться от жетонов полностью пока не планируют. На станции «Октябрьская» в ноябре установят новые турникеты, которые будут изготавливать специально для новосибирского метро с обязательными жетоноприёмниками — около 10% пассажиров продолжают пользоваться традиционным способом оплаты.