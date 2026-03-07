В Башкирии на 8 Марта прогнозируют метель

МЧС Башкирии предупредило жителей об ухудшении погоды 8 марта. В праздничный день местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица, видимость на некоторых участках снизится до 500 метров.
Ветер будет западным и северо-западным, скорость составит 9−14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до −10…-15 градусов, днем воздух прогреется до −7…-12 градусов. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть осторожными.