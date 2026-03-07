В Башкирии на 8 Марта прогнозируют метель

МЧС Башкирии предупредило жителей об ухудшении погоды 8 марта. В праздничный день местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра могут достигать 15−20 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица, видимость на некоторых участках снизится до 500 метров.