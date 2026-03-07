Ричмонд
Новорожденных близнецов эвакуировали на вертолете в ВКО

По линии санитарной авиации из Зайсанского района Восточно-Казахстанской области поступил срочный вызов: новорожденные близнецы нуждались в транспортировке в медицинское учреждение областного центра, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Для эвакуации был задействован вертолет «Казавиаспас» МЧС. Экипаж в составе Руслана Агламбекова, Азамата Кабдена и Айдара Мамырханова совместно с врачами санитарной авиации Жулдуз Абуловой и Татьяной Сергеевой вылетел в район и доставил мать с новорожденными в Усть-Каменогорск.

В МЧС отмечают, что пилоты «Казавиаспас» имеют большой опыт и способны выполнять полеты даже в сложных условиях, обеспечивая оперативную доставку пациентов, которым требуется срочная медицинская помощь.

Ранее спасатели на спецтехнике вывезли мать с годовалым ребенком из занесенного села в Актюбинской области.