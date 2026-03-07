На донских дорогах инспекторы ДПС дарят цветы женщинам-водителям

В Ростовской области началась традиционная весенняя акция Госавтоинспекции региона, приуроченная к Международному женскому дню. В преддверии 8 Марта сотрудники ДПС останавливают женщин-водителей, но не для проверок, а чтобы вручить им цветы и праздничные открытки.