На донских дорогах инспекторы ДПС дарят цветы женщинам-водителям

Традиционно акция проводится в преддверии 8 марта.

Источник: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области началась традиционная весенняя акция Госавтоинспекции региона, приуроченная к Международному женскому дню. В преддверии 8 Марта сотрудники ДПС останавливают женщин-водителей, но не для проверок, а чтобы вручить им цветы и праздничные открытки.

Так, в Батайске акцию провели под руководством начальника местного отделения Госавтоинспекции майора полиции Владимира Высоцкого. К поздравлениям присоединились гимназисты из движения ЮИД и представитель администрации города.

В Неклиновском районе инспекторы посетили местную центральную районную больницу, вручили цветы женщинам-медикам и пожелали медикам снижения числа ДТП, чтобы снизить число экстренных выездов для оказания помощи пострадавшим.