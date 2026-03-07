Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 вещей Рудольфа Нуриева могут навсегда привезти в Казань

Наследие «летающего татарина» не хотят передавать частным лицам.

Источник: с сайта Правительства РТ

100 вещей, принадлежавших всемирно известному артисту балета и балетмейстеру Рудольфу Нуриеву, могут навсегда передать в Татарстан.

Как стало известно корреспонденту «АиФ-Казань», такое предложение высказал хранитель вещей Нуриева, живущий в Италии. Он сам уже в преклонном возрасте и не хотел бы, чтобы наследие великого артиста попало к частным лицам.

В коллекции водный мотоцикл Нуриева, его пианино, афиши спектаклей, сценические костюмы Нуриева и его легендарной партнерши (видимо, имеется в виду Марго Фонтейн).

Напомним, в Казани с 1987 г. ежегодно проходит Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Имя Нуриева он носит с 1993 г. — после того, как «летающий татарин» дал на это свое личное согласие.