100 вещей Рудольфа Нуриева могут навсегда привезти в Казань

100 вещей, принадлежавших всемирно известному артисту балета и балетмейстеру Рудольфу Нуриеву, могут навсегда передать в Татарстан.
Как стало известно корреспонденту «АиФ-Казань», такое предложение высказал хранитель вещей Нуриева, живущий в Италии. Он сам уже в преклонном возрасте и не хотел бы, чтобы наследие великого артиста попало к частным лицам.
В коллекции водный мотоцикл Нуриева, его пианино, афиши спектаклей, сценические костюмы Нуриева и его легендарной партнерши (видимо, имеется в виду Марго Фонтейн).
Напомним, в Казани с 1987 г. ежегодно проходит Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Имя Нуриева он носит с 1993 г. — после того, как «летающий татарин» дал на это свое личное согласие.