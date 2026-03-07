«Примем совершенно бесплатно»: Лошкин показал, как челябинская снегосвалка справляется с рекордными осадками

Глава Челябинска Алексей Лошкин лично посетил городской полигон для снежных масс, чтобы проверить, как организована работа в условиях рекордных осадков. Мэр остался доволен увиденным: очередей из самосвалов нет, а процесс разгрузки занимает не больше десяти минут.
— Сегодня я прибыл на снегосвалку для того, чтобы убедиться в штатном режиме приемки снега, который выводится с территории города, — отметил Алексей Лошкин. — На въезде отсутствуют какие-либо пробки из самосвалов. Штатное время разгрузки занимает от 7 до 10 минут.
Для повышения эффективности использования площади полигона применили новую технологию. Специально сформировали дорогу, по которой большегрузы поднимаются на вершину снежной горы и высыпают груз прямо там. Дальше в дело вступают тяжелые бульдозеры — они разравнивают снег по поверхности.
Общая вместимость снегосвалки рассчитана на два миллиона кубометров. Однако, по словам мэра, новый метод складирования вторым ярусом позволит принять даже больший объем. Это особенно актуально, учитывая аномальное количество осадков.
— Снега действительно выпало достаточно много. Только за первые дни марта мы превысили месячную норму. Но, надеюсь, новый способ складирования сегодня позволит нам обеспечить вывозку всего снега, — подчеркнул глава города.
Алексей Лошкин также напомнил, что полигон работает на бесплатной основе.
— Все организации, собственники земельных участков, которые освобождаются от снега, могут вывезти его. И мы его совершенно бесплатно примем. Поэтому, надеюсь, таким образом мы обеспечим вывозку снега с территории города, — глава Челябинска.