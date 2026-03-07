Ричмонд
В Казань на Miss BRICS приехали модели, живущие и работающие в Дубае

Бюджет мероприятия, по оценкам, может достигать сотен миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Казани проходит международный конкурс красоты Miss BRICS 2026. Многие участницы, представляющие разные страны, постоянно живут и работают в ОАЭ.

Так, «Мисс ОАЭ» — победительница конкурса «Мисс Бикини Чувашии» Анастасия Семенова. «Мисс Бразилии» Габриела Сливка родом из Молдовы, «Мисс Индонезии» Алтина Шакири — из Албании. Обе также проживают в Дубае. Там же живут участницы из Таиланда, Венесуэлы и Малайзии.

Открытие конкурса прошло 2 марта в «Казань Экспо». Бюджет мероприятия, по оценкам, может достигать сотен миллионов рублей, сообщает «БИЗНЕС Online».

