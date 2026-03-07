Беглов напомнил о том, что связывало Андрея Миронова и Ленинград

Губернатор добавил, что именно в Северной столице снимались такие известные картины как «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Достояние Республики». А исполненная артистом песня «Я этим городом храним, и провиниться вперед ним, не дай мне Бог во веки» пронизана глубокой любовью к Ленинграду и восхищением им.