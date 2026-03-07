Беглов напомнил о том, что связывало Андрея Миронова и Ленинград

Народный артист РСФСР Андрей Миронов очень любил Ленинград. Об этом напомнил общественности губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 7 марта по случаю 85-летия со дня рождения актёра.
Андрей Миронов родился в Москве. Среди великих артистов кино и театра ему принадлежит особое место. Фильмы с его участием получили широчайшее народное признание. Как отметил Беглов, каждая роль Андрея Миронова — неповторима и узнаваема. А «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Мой друг Иван Лапшин» и многие другие шедевры вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
«Андрей Миронов безгранично любил Ленинград — Петербург. Многие его творческие победы связаны с “Ленфильмом”, — напомнил Беглов.
Губернатор добавил, что именно в Северной столице снимались такие известные картины как «Невероятные приключения итальянцев в России» и «Достояние Республики». А исполненная артистом песня «Я этим городом храним, и провиниться вперед ним, не дай мне Бог во веки» пронизана глубокой любовью к Ленинграду и восхищением им.
Александр Беглов подчеркнул, что в Петербурге чтят память великого артиста. Так, его имя носит театр, основанный Рудольфом Фурмановым. Кроме того, каждый год в городе вручают основанную Фурмановым Национальную актёрскую премию «Фигаро» имени Андрея Миронова. Очередная, 16-я по счёту, состоится 8 марта и пройдёт в Театре имени Миронова.
«Имя Андрея Миронова — символ высших достижений российского театра и кино!» — резюмировал губернатор Санкт-Петербурга.