Как самозанятые могут обеспечить себе оплату по больничному листу?

Стать участником программы можно, направив заявление через мобильное приложение или портал Госуслуг.
Программа добровольного страхования самозанятых на случай временной нетрудоспособности стартовала в 2026 году. Теперь те, кто платит налог на профессиональный доход, могут делать страховые взносы и получать оплату больничного листа в случае заболевания или травмы, поясняют в ОСФР по Волгоградской области.
Чтобы стать участником программы, нужно направить в ОСФР заявление через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на портале Госуслуг. А затем выбрать размер страховой суммы, которая будет применяться для расчета пособия по временной нетрудоспособности: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. В зависимости от этого будут рассчитываться размеры ежемесячного взноса.
Тариф ежемесячных страховых платежей составит 3,84% от страховой суммы. При выборе размера 35 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1 344 рубля. При 50 тысячах рублей — 1 920 рублей.
Страховые взносы можно перечислять ежемесячно за 12 месяцев единовременно. Право на выплату пособия возникает через полгода непрерывной уплаты взносов.
Размер пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов. При стаже менее пяти лет оно составит 60% от среднего заработка; при стаже от пяти до восьми лет — 80%; при стаже более восьми лет — 100%. Для расчета среднего заработка будет применяться выбранная самозанятым страховая годовая сумма: 35 000 рублей или 50 000 рублей.
После закрытия электронного больничного самозанятый через электронные сервисы дает согласие на обработку сведений для расчета пособия и сообщает реквизиты, куда следует перевести выплату. Региональное ОСФР назначит и выплатит пособие в течение 10 рабочих дней с момента получения согласия.
Участвующие в проекте самозанятые смогут оформить больничный, если заболеют сами, ребенок или взрослый родственник. Однако этот вид страхования не распространяется на получение пособий, связанных с беременностью, родами и уходом за ребенком до полутора лет.
Справки можно получить по телефону 8−800−100−00−01 в рабочие дни в рабочее время. Звонок бесплатный.
Ранее в СФР рассказали об изменениях в назначении единого пособия с 1 марта.