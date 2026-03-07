Ричмонд
Как самозанятые могут обеспечить себе оплату по больничному листу?

Стать участником программы можно, направив заявление через мобильное приложение или портал Госуслуг.

Программа добровольного страхования самозанятых на случай временной нетрудоспособности стартовала в 2026 году. Теперь те, кто платит налог на профессиональный доход, могут делать страховые взносы и получать оплату больничного листа в случае заболевания или травмы, поясняют в ОСФР по Волгоградской области.

Чтобы стать участником программы, нужно направить в ОСФР заявление через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на портале Госуслуг. А затем выбрать размер страховой суммы, которая будет применяться для расчета пособия по временной нетрудоспособности: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. В зависимости от этого будут рассчитываться размеры ежемесячного взноса.

Тариф ежемесячных страховых платежей составит 3,84% от страховой суммы. При выборе размера 35 тысяч рублей ежемесячный взнос составит 1 344 рубля. При 50 тысячах рублей — 1 920 рублей.

Страховые взносы можно перечислять ежемесячно за 12 месяцев единовременно. Право на выплату пособия возникает через полгода непрерывной уплаты взносов.

Размер пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов. При стаже менее пяти лет оно составит 60% от среднего заработка; при стаже от пяти до восьми лет — 80%; при стаже более восьми лет — 100%. Для расчета среднего заработка будет применяться выбранная самозанятым страховая годовая сумма: 35 000 рублей или 50 000 рублей.

После закрытия электронного больничного самозанятый через электронные сервисы дает согласие на обработку сведений для расчета пособия и сообщает реквизиты, куда следует перевести выплату. Региональное ОСФР назначит и выплатит пособие в течение 10 рабочих дней с момента получения согласия.

Участвующие в проекте самозанятые смогут оформить больничный, если заболеют сами, ребенок или взрослый родственник. Однако этот вид страхования не распространяется на получение пособий, связанных с беременностью, родами и уходом за ребенком до полутора лет.

Справки можно получить по телефону 8−800−100−00−01 в рабочие дни в рабочее время. Звонок бесплатный.

