Как самозанятые могут обеспечить себе оплату по больничному листу?

Чтобы стать участником программы, нужно направить в ОСФР заявление через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет на портале Госуслуг. А затем выбрать размер страховой суммы, которая будет применяться для расчета пособия по временной нетрудоспособности: 35 тысяч или 50 тысяч рублей. В зависимости от этого будут рассчитываться размеры ежемесячного взноса.