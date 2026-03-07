Ричмонд
В Воронеже неизвестный бросил кота в переноске на морозе у многоэтажки

Мужчина оставил животное у подъезда и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже неизвестный бросил кота в переноске на морозе у многоэтажки. 7 марта в социальных сетях распространяется информация об инциденте с животным, произошедшем сегодня на улице Артамонова. Неизвестный мужчина оставил пушистого прямо у подъезда дома № 34/7 и уехал, обрекая питомца на гибель.

К счастью, неравнодушные граждане не дали животному замерзнуть. Один из жильцов оперативно занес переноску с котом в подъезд, чтобы согреть животное. Вскоре к месту событий подоспела девушка, которая решила забрать кота домой.

На данный момент судьба брошенного животного вне опасности.