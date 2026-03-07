В Свердловской области почтили память погибших бойцов ОМОН

В Екатеринбурге День памяти прошёл на базе ОМОН «Малахит» и был посвящён трагическим событиям 7 марта 1996 года. В тот день группа сотрудников отряда и военнослужащих внутренних войск, направленная для деблокирования блокпоста № 13 в Грозном, попала в засаду. В неравном бою погибли десять бойцов ОМОН, среди них — командир группы, Герой России, старший лейтенант милиции Олег Варлаков.