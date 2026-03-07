Ричмонд
В Свердловской области почтили память погибших бойцов ОМОН

Росгвардейцы на Урале вспоминали коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Источник: Пресс-служба Росгвардии по УрФО

Сотрудники и ветераны Уральского округа войск национальной гвардии России в Свердловской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 30-й годовщине подвига правоохранителей, погибших при выполнении служебных задач на Северном Кавказе.

В Екатеринбурге День памяти прошёл на базе ОМОН «Малахит» и был посвящён трагическим событиям 7 марта 1996 года. В тот день группа сотрудников отряда и военнослужащих внутренних войск, направленная для деблокирования блокпоста № 13 в Грозном, попала в засаду. В неравном бою погибли десять бойцов ОМОН, среди них — командир группы, Герой России, старший лейтенант милиции Олег Варлаков.

Памятные мероприятия также прошли в музее «Шурави», а также у мест захоронения погибших сотрудников ОМОН на Широкореченском и Сибирском кладбищах Екатеринбурга, в Сысертском и Артинском районах Свердловской области, где собрались действующие сотрудники и ветераны отряда, родные и близкие павших бойцов.