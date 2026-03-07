В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века

По данным пресс-службы, обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте».
«На протяжении длительного времени здание находится в аварийном состоянии, в стенах образовались трещины, а в феврале текущего года произошло обрушение звонницы. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к сохранению объекта и организации ремонтных работ не принимается», — сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК.