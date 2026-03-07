Ричмонд
В Феодосии разрушается храм архангелов Михаила и Гавриила XV века

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В Феодосии разрушается храм Архангелов Михаила и Гавриила, построенный в XV веке. Как сообщили в субботу в пресс-службе СК по РФ, доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия запросил глава российского Следствия Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения поступило в приемную Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте».

«На протяжении длительного времени здание находится в аварийном состоянии, в стенах образовались трещины, а в феврале текущего года произошло обрушение звонницы. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к сохранению объекта и организации ремонтных работ не принимается», — сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.

«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СК.

