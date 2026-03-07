В Самаре на время ремонта трамвайных путей запустят бесплатные автобусы

На время ремонта трамваи маршрутов № 5, 20, 20к, 22 и 24 временно не будут ходить. Для пассажиров запустят бесплатные автобусы, которые продублируют маршруты электротранспорта. Оплачивать поездку в них не нужно — плата будет взиматься только после пересадки на другие виды транспорта на границах ремонтной зоны.