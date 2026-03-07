В Самаре на время ремонта трамвайных путей запустят бесплатные автобусы

С апреля в Самаре стартует второй этап капитального ремонта трамвайных линий на улице Ново-Садовой. Работы затронут участок от Ново-Вокзальной до разворотного кольца у ТЦ «Апельсин» и от «Апельсина» до улицы Гастелло. Обновят около 5 километров пути. Как сообщили в городской администрации, планируется полностью заменить верхнее строение, сделать ливневку, щебеночное основание и рельсошпальную решетку.
На время ремонта трамваи маршрутов № 5, 20, 20к, 22 и 24 временно не будут ходить. Для пассажиров запустят бесплатные автобусы, которые продублируют маршруты электротранспорта. Оплачивать поездку в них не нужно — плата будет взиматься только после пересадки на другие виды транспорта на границах ремонтной зоны.
Автобусы будут курсировать с апреля по октябрь 2026 года. На линию выйдут 30 машин среднего класса. Отправление от остановки «Улица Аминева», конечная — «Постников овраг». В часы пик интервал движения составит около 5 минут, в остальное время — 10−15 минут. Посадка и высадка пассажиров предусмотрена на всех остановочных пунктах вдоль трамвайных путей.
Первый этап ремонта на участке от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной уже выполнен. В этом году также планируют обновить трамвайные переезды на 15 перекрестках.