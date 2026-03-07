«Каустик» сражался до конца, но уступил «Динамо‑Сунгуль»

— Это была хорошая игра на встречных курсах. В ряде эпизодов мы не доработали: когда нужно было забить — не забили, не успевали вернуться в оборону и из‑за этого получали лёгкие голы. При этом наш вратарь сегодня сыграл чуть лучше, чем у соперника, — это видно по статистике. Но большое количество потерь мяча, промахов и нереализованных моментов привело к поражению.