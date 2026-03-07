В Новосибирской области утвердили размер выплат для матерей-героинь

Напомним, почетное звание присваивается женщинам, которые воспитывают десятерых и более детей. Получательницы имеют право выбора: они могут либо получать выплату деньгами, либо заменить ее набором социальных услуг. Изменить решение разрешается один раз в год. Кроме того, отдельная поддержка предусмотрена для неработающих матерей-героинь, которые находятся на пенсии. Им с 2026 года будет выплачиваться 36 619 рублей ежемесячно. Обе выплаты обещают индексировать ежегодно.