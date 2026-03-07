Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области ушел из жизни Заслуженный артист России Игорь Кудрявцев

Коллеги называли его «комиком от Бога».

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области ушел из жизни Заслуженный артист России Игорь Кудрявцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Игоря Викторовича не стало 6 марта. Он служил в труппе озерского театра «Наш дом» с 1983 года.

В 1988-м вместе с Владимиром Азимовым и Сергеем Гальпериным создал легендарное актерское трио «Тринтет», которое получило премию «Золотой Остап».

Зрители запомнили его по ролям в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Господа, товарищи, сволочи и дамы», «Дело». Коллеги называли его «комиком от Бога».

Заслуженный артист России будет похоронен в Озерске. Прощание с ним состоится 11 марта 2026 года.