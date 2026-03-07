Ричмонд
В Волгограде из больницы выписали ребенка, пострадавшего от атаки БПЛА в феврале

В больницах остаются четверо раненых при атаках дронов 13 февраля и 3 марта.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшего в результате атаки дронов ВСУ ночью 13 февраля 12-летнего мальчика выписали из больницы в Волгограде. Также отпустили домой троих раненых после налета БПЛА вечером 3 марта. В больницах остаются еще четверо пострадавших, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

— Пострадавшая при атаке БПЛА на Волгоградскую область ночью 13 февраля женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша — в отделении торакальной хирургии, — рассказали в облздраве.

Также выписали из больниц 31-летнюю и 18-летнюю девушек и 21-летнего парня, которые получили ранения после ночной атаки БПЛА 3 марта. В нейрохирургии продолжают лечение женщины 1953 и 1967 года рождения.

— Их жизни ничего не угрожает, самочувствие удовлетворительное, — рассказали в облздраве.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Волгоградской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали три человека. После налета 3 марта, когда в регионе впервые объявили ракетную опасность, было пятеро раненых, разрушены жилые дома в Волгограде и Среднеахтубинском районе.

