В Волгограде ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА, выписали из больницы

ВОЛГОГРАД, 7 мар — РИА Новости. Мальчик, пострадавший после атаки беспилотников ВСУ на Волгоград 13 февраля выписан из больницы, сообщили РИА Новости в областном комитете здравоохранения.
По информации губернатора Андрея Бочарова, 13 февраля Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате чего были повреждены жилые дома в Волгограде и пострадали три человека. По данным комитета здравоохранения региона, все трое пострадавших были госпитализированы и проходили лечение сначала в реанимации, а затем переведены в хирургические отделения.
«В Волгоградской области из больницы выписали 12-летнего ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА на Волгоградскую область ночью 13 февраля», — сказали в облздраве.
Уточняется, что женщина продолжает лечение в отделении хирургии, юноша — в отделении торакальной хирургии.