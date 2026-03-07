Потеряешь финансы! Что строго запрещено в Поликарпов день, 8 марта 2026 года

Главное, что произошло с 8 марта к нашему времени — это утрата единого значения. Праздник стал полем диалога (и иногда конфликта) между разными поколениями и мировоззрениями. Как точно заметила одна из опрошенных женщин: «Круто помнить истинную суть праздника, но и круто не быть душнилой. Люди слишком много значения придают просто одному дню в году».