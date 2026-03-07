В поселке под Уфой заметили ослабленную лису

В одном из поселков под Уфой местные жители обнаружили лису, которая забрела на территорию частного дома. Поведение животного показалось людям необычным: лиса спокойно сидела на снегу и даже опустила морду в сугроб, не пытаясь убежать.
На место оперативно выехали ветеринары центра помощи животным «Пин и Пуф». Специалисты предварительно оценили состояние лесной гостьи как тяжелое.
— Состояние что-то не очень, — подытожили ветеринары.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.