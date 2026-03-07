В Волгограде закрылся самый крупный каток

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха закрылся сезон зимних активностей.
Самый большой каток областного центра «Лагуна» скоро снова станет бассейном, а снежные горки — водными.
В завершившемся сезоне на катке прошло множество событий. Самым ярким стало ледовое шоу с участием известных российских фигуристов, в том числе, уроженца Волгограда, олимпийского чемпиона Максима Маринина и его партнерши Татьяны Тотьмяниной.
