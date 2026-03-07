Ричмонд
В Омске изменили схему движения на перекрёстке Перелёта и Комарова

Здесь установили правила движения по полосам.

Источник: Om1 Омск

В Омске изменили схему движения на перекрёстке улицы Перелёта и проспекта Комарова. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Изменения коснулись движения по улице Перелёта при подъезде к перекрёстку со стороны улицы Степанца. Здесь заменили символику на дорожных знаках 5.15.1 «Направления движения по полосам».

Теперь правая полоса предназначена для движения прямо и направо, а левая — только для поворота налево.

В департаменте транспорта просят водителей быть внимательными и учитывать новую схему движения при проезде перекрёстка.