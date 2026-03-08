В Уфе закроют движение по Восточному выезду

По данным минтранса Башкирии, проезд будет полностью перекрываться по всем направлениям с полуночи до пяти утра. Для водителей закроют въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал», а также в районе села Федоровка.
Ограничения связаны с монтажом конструкций для автоматизированной системы управления дорожным движением. Автомобилистов учитывать временные ограничения и планировать поездки заранее.
Напомним, в Уфе рассказали о работе интеллектуального пешеходного перехода.