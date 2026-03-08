Ричмонд
«Аэрофлот» запустил рейс из Иркутска в город Санья

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 с частотой три раза в неделю.

ИРКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Иркутска в город Санья Китайской Народной Республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«Аэрофлот» приступил к выполнению рейсов между Иркутском и Санья. Первый рейс SU866 вылетел сегодня из столицы Восточной Сибири с полной коммерческой загрузкой", — говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 с частотой три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам, обратный рейс — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Помимо Иркутска, в текущем расписании авиакомпании прямые рейсы в Санья выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска.