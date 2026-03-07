Звезды казахстанской эстрады поздравили женщин Алматы

Гостями вечера стали женщины, представляющие разные сферы общественной жизни — культуру, образование, медицину, энергетику, бизнес и общественную деятельность.
Праздничная программа на сцене Дворца Республики.
Концертную программу открыла известная певица Мадина Садуақасова. Она выступила вместе с государственным ансамблем танца «Салтанат» с театрализованной композицией «Мен қазақ қыздарына қайран қалам».
В ходе вечера прозвучали музыкальные номера и творческие постановки.
- выступление группы IL Canto
- оэтическая постановка «Әйел — шексіз әлем» актеров театра «Жаңа ғасыр»
- хореографические номера государственного ансамбля танца «Салтанат».
Концерт объединил различные жанры — музыку, поэзию и хореографию.
Известные артисты поздравили женщин.
На сцене выступили популярные исполнители казахстанской эстрады.
В концертной программе приняли участие:
- группа «Дос-Мұқасан»
- Роза Рымбаева
- Толқын Забирова
- Дияр Бабаев
- Тоқтар Серіков
- Бейбіт Сейдуалиева
- Әбдіжаппар Әлқожа
- Yernazar
- Әли Оқапов
- Қазыбек Құрайыш
- Бағжан Октябрь
Артисты поздравили женщин с праздником и пожелали им благополучия, вдохновения и новых достижений.
Праздник, объединяющий поколения.
Организаторы отмечают, что подобные концерты стали частью традиции празднования 8 Марта в Алматы. Они собирают на одной сцене известных артистов и создают атмосферу благодарности и уважения к женщинам.
Международный женский день остается одним из самых теплых и значимых праздников, который подчеркивает вклад женщин в развитие общества, культуры и экономики страны.