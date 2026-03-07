Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезды казахстанской эстрады поздравили женщин Алматы

Во Дворце Республики в Алматы состоялся торжественный концерт «Әлемнің жарығы», посвященный Международному женскому дню. В праздничном мероприятии принял участие аким города Дархан Сатыбалды, передает DKNews.kz.

Источник: GOV

Гостями вечера стали женщины, представляющие разные сферы общественной жизни — культуру, образование, медицину, энергетику, бизнес и общественную деятельность.

Праздничная программа на сцене Дворца Республики.

Концертную программу открыла известная певица Мадина Садуақасова. Она выступила вместе с государственным ансамблем танца «Салтанат» с театрализованной композицией «Мен қазақ қыздарына қайран қалам».

В ходе вечера прозвучали музыкальные номера и творческие постановки.

  • выступление группы IL Canto
  • оэтическая постановка «Әйел — шексіз әлем» актеров театра «Жаңа ғасыр»
  • хореографические номера государственного ансамбля танца «Салтанат».

Концерт объединил различные жанры — музыку, поэзию и хореографию.

Известные артисты поздравили женщин.

На сцене выступили популярные исполнители казахстанской эстрады.

В концертной программе приняли участие:

  • группа «Дос-Мұқасан»
  • Роза Рымбаева
  • Толқын Забирова
  • Дияр Бабаев
  • Тоқтар Серіков
  • Бейбіт Сейдуалиева
  • Әбдіжаппар Әлқожа
  • Yernazar
  • Әли Оқапов
  • Қазыбек Құрайыш
  • Бағжан Октябрь

Артисты поздравили женщин с праздником и пожелали им благополучия, вдохновения и новых достижений.

Праздник, объединяющий поколения.

Организаторы отмечают, что подобные концерты стали частью традиции празднования 8 Марта в Алматы. Они собирают на одной сцене известных артистов и создают атмосферу благодарности и уважения к женщинам.

Международный женский день остается одним из самых теплых и значимых праздников, который подчеркивает вклад женщин в развитие общества, культуры и экономики страны.