Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качелях

В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся с температурных контрастов. По информации метеорологов, из-за сибирского антициклона в регионе ожидаются резкие температурные перепады.
Уже на исходе этой недели, 8 марта, ночью температура опустится до −7…-12ºC. В дневное время воздух прогреется до +6, ожидается ветер с порывами до 15−18 м/с и небольшой снег.
9 марта ночью температура может упасть вплоть до −10…-15ºC, днём поднимется до −1…+4ºC. Ветер усилится до 16−21 м/с.
10 марта ночью возможны заморозки до −13…-18ºC, в дневное время воздух может прогреться вплоть до +3…+8ºC. Ожидается небольшой снег, ветер будет до 8−13 м/с.
Отметим, ранее редакция сообщала о том, что сибирский антициклон принесёт в регион последние по-настоящему зимние морозы. К 19 марта Волгоградский ЦГМС прогнозирует наступление настоящей метеорологической весны, когда температура и днём и ночью стабильно находится в плюсовой зоне.