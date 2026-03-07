Индонезия запрещает соцсети детям до 16 лет. А что в Беларуси?

Министр коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид объяснила решение угрозами, которые интернет несет детям: речь идет о порнографии, кибербуллинге, интернет-мошенничестве и зависимости от сети.
«Аккаунты детей младше 16 лет на платформах высокого риска начнут деактивироваться. Правительство вмешивается, чтобы родители больше не оставались один на один с гигантами алгоритмов», — заявила Хафид.
Запрет будут вводить поэтапно. Причем ограничения коснутся не только соцсетей, но и онлайн-игр и некоторых цифровых сервисов.
Ограничения по возрасту.
Система будет многоуровневой.
До 13 лет — детям разрешат пользоваться только платформами, специально созданными для их возраста.
13−16 лет — доступ возможен лишь к сервисам с низким уровнем риска и только с согласия родителей.
Ответственность за соблюдение правил возложат на сами платформы.
Следом за Австралией.
Индонезия стала одной из стран, которые ужесточают правила для несовершеннолетних в интернете. Ранее Австралия первой в мире приняла закон о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет. Платформам, нарушающим требования, там грозят штрафы до $32 млн.
Подобные инициативы обсуждают и другие страны. Франция, Дания, Греция и Испания продвигают аналогичные ограничения на уровне Евросоюза, а Индия также рассматривает возможность регулирования.
А что в Беларуси?
В Беларуси пока не планируют вводить возрастные ограничения для доступа детей к социальным сетям. Об этом ранее заявил первый заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов.
«Принимать регуляционные решения в отношении ограничений по возрасту или каким-то еще параметрам мы пока не собираемся», — сказал Перцов.
По его словам, одна из причин — отсутствие надежных механизмов проверки возраста пользователей.
«Алгоритм подтверждения своего возраста достаточно сложен. Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть», — отметил он.