Индонезия запрещает соцсети детям до 16 лет. А что в Беларуси?

Индонезия стала одной из стран, которые ужесточают правила для несовершеннолетних в интернете. Ранее Австралия первой в мире приняла закон о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет. Платформам, нарушающим требования, там грозят штрафы до $32 млн.