Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индонезия запрещает соцсети детям до 16 лет. А что в Беларуси?

Индонезия вводит запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Деактивация аккаунтов начнется 28 марта 2026 года. Ограничения затронут такие платформы, как YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live и Roblox, пишет Veriety.

Министр коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид объяснила решение угрозами, которые интернет несет детям: речь идет о порнографии, кибербуллинге, интернет-мошенничестве и зависимости от сети.

«Аккаунты детей младше 16 лет на платформах высокого риска начнут деактивироваться. Правительство вмешивается, чтобы родители больше не оставались один на один с гигантами алгоритмов», — заявила Хафид.

Запрет будут вводить поэтапно. Причем ограничения коснутся не только соцсетей, но и онлайн-игр и некоторых цифровых сервисов.

Ограничения по возрасту.

Система будет многоуровневой.

До 13 лет — детям разрешат пользоваться только платформами, специально созданными для их возраста.

13−16 лет — доступ возможен лишь к сервисам с низким уровнем риска и только с согласия родителей.

Ответственность за соблюдение правил возложат на сами платформы.

Следом за Австралией.

Индонезия стала одной из стран, которые ужесточают правила для несовершеннолетних в интернете. Ранее Австралия первой в мире приняла закон о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет. Платформам, нарушающим требования, там грозят штрафы до $32 млн.

Подобные инициативы обсуждают и другие страны. Франция, Дания, Греция и Испания продвигают аналогичные ограничения на уровне Евросоюза, а Индия также рассматривает возможность регулирования.

А что в Беларуси?

В Беларуси пока не планируют вводить возрастные ограничения для доступа детей к социальным сетям. Об этом ранее заявил первый заместитель главы Администрации президента Владимир Перцов.

«Принимать регуляционные решения в отношении ограничений по возрасту или каким-то еще параметрам мы пока не собираемся», — сказал Перцов.

По его словам, одна из причин — отсутствие надежных механизмов проверки возраста пользователей.

«Алгоритм подтверждения своего возраста достаточно сложен. Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть», — отметил он.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше